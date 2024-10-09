سفيرة هولندا: تعزيز التعاون مع الجزائر بعدة قطاعات استراتيجية

أكدت السفيرة الجديدة لهولندا بالجزائر، آن إليزابيث لوويما، تطلع بلادها لتعزيز علاقات التعاون مع الجزائر في عدة قطاعات استراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.

وقالت سفيرة هولندا بالجزائر عقب تقديم أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية، إنّ العلاقات بين الجزائر وهولندا ترتكز على تعاون نشط في عدة قطاعات استراتيجية. على غرار التجارة والاستثمارات والزراعة وإدارة المياه. مبرزة أهمية تبادل الخبرات والتقنيات لمواجهة التحديات المناخية.

وأضافت، أنّ التعاون بين البلدين يشمل أيضا مجال الانتقال الطاقوي من خلال إستغلال الطاقات المتجددة بما ذلك الهيدروجين الأخضر. إلى جانب تبادل الخبرات في المجال الأكاديمي والبحث العلمي، علاوة على قطاع الرياضة. معبرة عن سعادتها للعمل كسفيرة بالجزائر من أجل تعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

وبعد أن توجهت بالشكر إلى الحكومة والشعب الجزائري على حفاوة الاستقبال، أكدت سفيرة هولندا إلتزامها بدعم المبادرات المشتركة التي تساهم في تطوير وازدهار البلدين. وتطلعها إلى تعزيز الروابط والعمل معا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة”.

يُذكر أنّ مراسم تقديم أوراق الاعتماد جرت بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية. بوعلام بوعلام ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.