سفيرة هولندا تنزل الشارع وتحتفل مع الجزائريين بفوز الخضر

نشرت سفيرة هولندا لدى الجزائر، جانا فان دير فيلدي، اليوم الأحد، صور احتفالها. بفوز المنتخب الوطني بكأس العرب ضد نظيره التونسي.

وعلقت سفارة هولندا على الصور قائلة ” كأس العرب لكرة القدم 2021. ألف مبروك للمنتخب الوطني الجزائري إحراز لقب كأس العرب لكرة القدم عن مهارة واستحقاق. الكل يحتفل سعادة السفيرة تحتفل مع الجزائريين بالعاصمة”.

ورفع، سهرة أمس، قائد المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، كأس العرب في ملعب “البيت”. وسط أجواء احتفالية كبيرة وصور رائعة. كانت بمثابة مسك الختام لمشوار منتخب وعد بالعودة بالكأس إلى الجزائر ووفى بوعده.

‫وتوّج المنتخب الجزائري بكأس العرب قطر 2021، عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب التونسي، بهدفين من دون رد. في مباراة انتهى وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي. وسجل الهدف الأول أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول، وتحديدا في د 99. في حين وقع براهيمي الهدف الثاني في آخر لحظة من المباراة في د 125.

كما قد سجل أمير سعيود هدفه الأول في دورة كأس العرب، بمناسبة المباراة النهائية على طريقة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي. حين وضع الكرة بتسديدة رائعة في شباك الحارس التونسي، الذي وقف يتفرج عليها وهي تزور شباكه. مفجرا فرحة كبيرة على مستوى جهة أنصار “الخضر” في مدرجات “البيت”. ويبقى أغلى ما سجل في هذه الدورة، فضلا عن جماليته. بسبب أنه مكن رفقاءه من التتويج في النهاية بلقب كأس العرب لأول مرة.

وقد هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب على تتويجه بكأس العرب قطر 2021، على حساب المنتخب التونسي بثنائية نظيفة.

كما قال الرئيس تبون في تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. “مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرحكم كيما فرحتونا”.

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