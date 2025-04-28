سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية تزور الشلف

قامت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيث أوبين، اليوم الإثنين بزيارة إلى ولاية الشلف.

والتقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيث أوبين، خلال الزيارة، بوالي الشلف إبراهيم غميرد.

وكان اللقاء فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الفلاحي وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاحتفاء بالإرث الثقافي الغني للولاية.

كما التقت السفيرة برئيس غرفة التجارة ومدير غرفة الفلاحة للشلف، وناقشوا فرص التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة.