سفير أمريكا بالجزائر: “مناخ الإستثمار بالجزائر أصبح أكثر إستقطابا”

قال سفير أمريكا بالجزائر، اليوم الإثنين، إنّ مناخ الأعمال بالجزائر أصبح أكثر إستقطابا للمستثمرين، خلال لقاء جمعه مع وزير التجارة.

وعبر جون ديروشر، عن أمله في تجسيد رغبة المتعاملين الإقتصاديين الأمريكيين، في ولوج السوق الجزائرية.

من جهته دعا وزير التجارة سعيد جلاب، الشريك الأمريكي، للمساهمة في رفع حصة صادرات الجزائر خارج المحروقات سيما بعد إلغاء قاعدة 51/49.

وكذا تشجيع الإستثمار في مجال المنتجات الغذائية والفلاحية وقطاع السياحة، من خلال الإستفادة من الخبرة الأمريكية.

كما دعا جلاب إلى ضرورة فتح المزيد من الشراكات لدعم النمو الاقتصادي، في ظل استراتجية الحكومة في ضبط توازناتها المالية.

وركز وزير التجارة، على المقترحات القاضية بتجسيد الاستثمارات الأمريكية في جنوب البلاد.

خاصة منها ما تعلق بقرارات الحكومة القاضية بإنشاء مناطق النشاطات الخاصة، بالولايات الحدودية.

وكان اللقاء أيضا، فرصة جمعت وزير التجارة سعيد جلاب، بالمدير التنفيذي لجامعة هارفارظ الأمريكية “كراغ فان قراستاك”.