سفير أنغولا لدى الجزائر: أنا معجب جدا بالرؤية الثاقبة للرئيس تبون

أبدى سفير أنغولا الجديد لدى الجزائر، إعجابه برؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيما يخص الجزائر الجديدة.

وقال عقب تسليمه أوراق اعتماده “سلمت اوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية، عينني بموجبها الرئيس الانغولي كسفير فوق العادة لدى الجزائر”.

وأضاف “كممثل لبلد صديق، لا أستطيع تفويت نقل مشاعر الصداقة التي يكنها الشعب الانغولي للشعب الجزائري”.

وتابع “أنا سعيد باني وجدت هنا في الجزائر نفس المشاعر المتبادلة من الشعب الجزائري”.

وأضاف “أنا معجب جدا للرؤية الثاقبة لرئيس بلدكم سواء فيما يتعلق بالجزائر الجديدة وعلاقات الصداقة والأخوة القائمة بين البلدين”.