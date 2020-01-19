سفير أوكرانيا مكسيم صبح: نعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا هاما

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادرعبد اللاوي سفير أوكرانيا مكسيم صبح.

وعبرعبد اللاوي عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثّنائية وعمقها التاريخي، كما تناول، رفقة السفير، آفاق التعاون الواعد الذي تم تأكيد ضرورة الرفع من وتيرته وتنويعه ليشمل مزيدا من المجالات خاصة مجالي التجارة والبحث العلمي.

وجدد رئيس اللجنة موقف الجزائر من مختلف القضايا الدولية، مؤكدا حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلى جانبها دعمها القضايا العادلة لاسيما منها تلك المتعلقة بحق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير على غرار قضية الشعب الصحراوي.

ونوه السفير بالمستوى الجيد الذي تعرفه العلاقات الجزائرية-الأوكرانية، وأكد أن بلاده تعتبر الجزائر شريكا اقتصاديا هاما يتوفر على كل الشروط الضرورية لإقامة تعاون اقتصادي متطوربين البلدين.

وفي الأخير، شدّد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال مجموعتي الصداقة البرلمانية وتم الاتفاق على ضرورة تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية.