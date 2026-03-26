سفير إندونيسيا عقب لقائه مع الرئيس تبون: خليفتي سيواصل تعزيز التعاون بين بلدينا

قال سفير اندونيسيا شليف أكبر تجندرانيغرات، أن خلال زيارة وداع التي قام لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدم تقريرا حول انجازات سفارته في مجالي السياسة والاقتصاد بعد 5 سنوات من تواجده في الجزائر.

كما تم مناقشة -يضيف السفير- بشكل معمق كيفية تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي . قائلا “كما تعلمون فإن لدينا شركتين حكوميتين من إندونيسيا تعملان في الجزائر”.

وتابع السفير “الأن وصلت عهدتي في الجزائر الى النهاية كان شرفا أن اكون ممثلا لحكومة اندونيسيا”. “الجزائر اصبحت وطن ثان بين بلدينا روابط قوية تاريخية”. كما قال أن خليفته سيواصل تعزيز التعاون.

