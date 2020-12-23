سفير إيطاليا الجديد يعد الجزائريين: تسهيل الفيزا والمنح الدراسية

أكد جيوفاني بوجليس، سفير إيطاليا الجديد لدى الجزائر، أنه سيعمل على تعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعبين الإيطالي والجزائري.

وأوضح في كلمة له عقب استلام مهامه، أنه سيعمل على تعزيز اللغة الإيطالية في الجزائر، وتقديم منح دراسية للطلاب الجزائريين.

وأشار أنه سيتم العمل على ذلك بالتنسيق مع المعهد الثقافي الإيطالي بالجزائر، وهو معلم أساسي، وكذلك مع روما بالجزائر العاصمة.

وفي الشق السياسي وصف السفير الايطالي علاقات البلدين بالاستراتيجية والتاريخية، تعود إلى فترة استقلال الجزائر، والتي لم يتم تعليقها أبدًا.

وأضاف ” عام 2020 سينتهي بعدد قياسي من الزيارات من قبل قادتنا السياسيين إلى كل من الجزائر وإيطاليا”.

واستشهد السفير الايطالي بزيارة وزير خارجية بلاده إلى الجزائر للمرة الثانية خلال السنة الجارية.

ووقع مع وزير الخارجية صبري بوقادوم اتفاقية إقامة حوار استراتيجي حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

وتوقع السفير الايطالي أن يكون عام 2021 أكثر ثراءً للصداقة الجزائرية الإيطالية، ديناميكية غير عادية وغير مسبوقة.

وقال السفير الإيطالي، إنه لا يمكن تعزيز الروابط بين البلدان إذا لم يتم تعزيز الروابط بين الناس أيضًا.

لهذا السبب تهدف السفارة الإيطالية إلى الترويج لسياسة تأشيرة نشطة من خلال تسهيلها.

وأكد أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي لديها مركز فيستا في أدرار، مؤكدا العمل على مضاعفة مراكز التأشيرات بالجزائر.