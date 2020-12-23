سفير إيطاليا: الجزائر أول شريك تجاري لنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قدم جيوفاني بوجليس، سفير إيطاليا الجديد لدى الجزائر، نفسه للجزائريين، بعد توليه منصبه، موضحا أولويات ولايته.

وجاء في الكلمة التي نشرتها سفارة إيطاليا “يشرفني أنني دُعيت لتمثيل إيطاليا في أكبر بلد في أفريقيا، بلد قاري ورائع”.

وأضاف “بلد يحوز على تاريخ وثقافة غنية، قريب جدًا من إيطاليا، أود زيارة جميع أركانه لأتمكن من معرفة جماله”.

وأشار أن الصداقة بين البلدين عميقة، تعود إلى ما قبل الاستقلال، وتتغذى من القرب الجغرافي والصلات الثقافية والإنسانية بين الشعبين.

وأكد أنه سيعمل على أن تواجه إيطاليا والجزائر معًا التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، من الأزمة الصحية COVID-19 وعواقبها الاقتصادية.

فضلاً عن الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل.

وأضاف “لقد تأثرت شخصيًا بعدد ونوعية رسائل التضامن التي أُرسلت من جميع أنحاء الجزائر إلى الإيطاليين”.

وهذا يشهد على الصداقة بين الشعبين وليس فقط بين البلدين -يضيف السفير-.

وأورد السفير الايطالي أن الوباء سيكون له عواقب اقتصادية خطيرة في جميع أنحاء العالم.

ولهذا السبب، يصبح من الضروري والأكثر إلحاحًا تعزيز الشراكات التجارية والصناعية بين البلدين من أجل تعزيز الانتعاش بشكل مشترك.

وأوضح السفير الايطالي أن الجزائر أول شريك تجاري لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وقال “تتجاوز تجارتنا 8 مليارات دولار، وهناك ما يقرب من 200 شركة إيطالية تعمل في الجزائر”.

وأكد أن الشركات الإيطالية جاهزة لدعم تنويع الاقتصاد الجزائري، لا سيما في الانتقال الطاقوي والزراعة والصناعة.

وشدد على أنه سيقدم كل دعمه لتسهيل التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الإيطالية والجزائرية.