سفير إيطاليا يؤدي زيارة وداع لوزير الخارجية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، جيوفاني بولييزي، سفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببلادنا.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أعرب السفير الإيطالي بهذه المناسبة، عن جزيل شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من ترحيب ودعم وتعاون خلال فترة تمثيله لبلاده بالجزائر.

كما أبرز السفير حرص إيطاليا على تعميق العلاقات التي تربطها بالجزائر، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين.