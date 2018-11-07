سفير الأرجنتين بالجزائر: “الجزائر أصبحت مرجعا في المصالحة الوطنية”

أكد سفير الأرجنتين بالجزائر، روبن بويرا، اليوم الأربعاء، أن الجزائر أصبحت مرجع في المصالحة الوطنية، التي باتت منهجا ومقاربة تصدر إلى البلدان التي تعرف نزاعات.

ولدى إستقباله من طرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف.

أشاد بويرا بالتنوع والثراء الذي تتميز به الجزائر على جميع المستويات، معربا عن إعجابه بما حققته الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

بما في ذلك الإحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس الدبلوماسية البرلمانية، مبديا رغبته في تطوير وتنمية التعاون الثنائي ليشمل مجالات إقتصادية جديدة.

ومن جهته، أشاد سي عفيف خلال هذا اللقاء، بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

مؤكدا حرص الجزائر على الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تعاون مثمر يخدم جهود البلدين لتشجيع الإستثمار في المجال الإقتصادي.