سفير التشاد: ” ليس لدي المعلومات بخصوص محاكمة المحتال فيدال”

صرح سفير دولة التشاد بالجزائر، بحر الدين هارون ابراهيم، أنه لا يستطيع أن يحدد اذا كانت ستتم محاكمة الشخص الذي احتال على الجزائريين في التشاد أو لا.

وخلال استضافته في قناة النهار، قال سفير التشاد بالجزائر أنه ليس متأكدا اذا استلم هذا الشخص الأموال فعلا أولا

لأنه استمع الى القضية من طرف واحد فقط ولا يملك معلومات كافية عنها.

كما قدم السفير أيضا الاسم الكامل للمحتال “التشادي” و المدعو “فيدال باناد موصادي”.

مؤكدا في ذات السياق، بأن المحتال يتواجد بـ “انجمينا” أين تم ايقافه من طرف السلطات التشادية.