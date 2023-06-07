سفير التشيك: الجزائر شريك مهم وواعد ونسعى إلى تطوير علاقات البلدين

قال السفير الجديد لجمهورية التشيك بالجزائر، يان تشيرني، الثلاثاء. أن الجزائر تعتبر شريكا مهما وواعدا، موضحا أن بلاده تسعى لتطوير العلاقات بين البلدين.

كما أكد السفير التيشيكي في تصريح صحفي عقب تسليم أوراق اعتماده، بصفته سفيرا جديدا لدى الجزائر. إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أنه تشرف بتكليفه من طرف رئيس بلاده وحكومتها من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة مع الجزائر. التي تعتبر شريكا مهما وواعدا مبرزا أن هذه الشراكة طويلة المدى وأساسية للمستقبل.

وأبرز السفير علاقات الصداقة والثقة التي تربط البلدين، موضحا أن الثقة التي تجمع البلدين مبنية على الصداقة المستمدة من التاريخ المشترك. والاحترام المتبادل مضيفا: “لدينا الكثير من مجالات التعاون المشتركة، خاصة ما تعلق منها بالشراكة التجارية والعلمية والثقافية والأمنية وغيرها”.

وأشار السفير التشيكي إلى أن بلاده تعمل مع الجزائر على تحقيق التكامل الاقتصادي في ظل فرص الشراكة الكبيرة الموجود بينهما لاسيما –يضيف السفير-وأن العلاقات بين البلدين أخذت “منحى جديدا”.

كما قال “سنعمل بكل ما بوسعنا لمواصلة هذه الديناميكية, وهي واحدة من المهام التي أوكلت لنا في إطار مهمتنا الدبلوماسية بالجزائر”.