سفير الجزائر بأنقرة يدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار بالجزائر

دعا سفير الجزائر بأنقرة رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في الجزائر، لما توفره من إمكانات تجارية مميزة.

وقال السفير الجزائري لدى أنقرة، مراد عجابي، إن الجزائر هي الشريك التجاري الثاني لتركيا في إفريقيا.

وأشار أن تركيا تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثمارًا في الجزائر.

وأفاد أن هناك فرص جديدة، معبرا عن تفاؤله حيال المستقبل.

وقال “الفرص كبيرة، وإرادتنا أيضًا كبيرة، وإن شاء الله سننجز معًا أعمال كبير بطريقة مفيدة وقوية أكثر في الفترة القادمة”.

وفي تصريحات للأناضول، أكّد عجابي أن بلاده تأمل في زيادة حضور رجال الأعمال الأتراك المستثمرين إلى أراضيها.

وقال إن الجزائر هي الشريك التجاري الثاني لتركيا في إفريقيا، والأخيرة تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثمارًا في الأراضي الجزائرية.

ووصف السفير عجابي العلاقات القائمة بين تركيا والجزائر حاليًا بأنها “رائعة”، وأن هناك زيارات من أجل تعزيزها أكثر.

ولفت إلى أن الجزائر تتمتع بموقع استراتيجي جدًا، ففي شمالها أوروبا وجنوبها إفريقيا وشرقها آسيا، ولديها شتى أنواع الموارد.