سفير الجزائر بإيطاليا يعدد مواصفات سيارات فيات

قال السفير الجزائري لدى إيطاليا ، عبد الكريم طواهرية، اليوم الأحد، إن مشروع تصنيع سيارات فيات الجزائر،

وأضاف السفير الجزائري لدى إيطاليا خلال عرض أولى السيارات المستوردة من علامة فيات التي ستسوق في الجزائر. أن اختيار تاريخ 19 مارس عيد النصر، للإعلان الرسمي عن انطلاق تسويق علام فيات الإيطالية في الجزائر. ليس وليد الصدفة، بل لأنه يتزامن وذكرى وطنية تاريخية هامة في مسار تحرير الجزائر.

واغتم السفير الجزائري المناسبة للإشادة بدور إيطاليا في دعم الثورة التحريرية المباركة. التي اقتنعت بعدالة قضيتها وساهمت في رفع صوتها على الساحة الدولية.

وووصف عبد الكريم طواهرية السيارات الإيطالية من نوع فيات التي ستسوق بالجزائر حيث قال. إن الحظيرة الوطنية ستتعزز بسيارات عالية الجودة وبمقاييس عالمية.

ونوه السفير الجزائري بالريادة الإيطالية في عدة مجالات، خاصة الصناعية، والتي تسعى الجزائر للاستفادة منها. في إطار شراكات قوية تسمح للجزائر بتحقيق مساعيها في بناء اقتصاد متكامل. ومتنوع ومندمج في الاقتصاد العالمي.

وقد أعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

وأفاد مجمع “ستيلانتس” أنه سيسوق 6 موديلات من سيارات “فيات” الإيطالية، FIAT، في الجزائر. 3 سيارات سياحية و3 نفعية.

في حين، يتعلق الأمر بكل من الموديلات سيارات هي: Fiat 500/ Fiat 500x /Tipo. وموديلات سيارات فيات هي: Doblo/ Scudo/ Ducato.

أسعار السيارات

كما ستتراوح أسعار سيارات “فيات” من 260 مليون الى 420 مليون، حيث يتراوح سعر “فيات500″ من 260 مليون فما فوق حسب الخصائص. أما ” TIPO”، فتبدأ من 300 مليون دينار.

تعرف على عدد سيارات “Fiat” التي ستدخل الجزائر هذا الشهر