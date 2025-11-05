سفير الجزائر بالرياض يزور البعثة الرياضية المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي

زار سفير الجزائر بالرياض، وليد شريف، البعثة الرياضية الجزائرية، المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي.

وسجّل السفير وليد شريف، حضوره بالقرية الرياضية، أين وقف على ظروف إقامة، وتدريب الرياضيين الجزائريين.

كما حرص السفير الجزائري بالرياض، على تقديم الدعم المعنوي، وتحفيز الرياضيين لتشريف الراية الوطنية.

وفي ختام هذه الزيارة، أخذ سفير الجزائر بالرياض وليد شريف، صور تذكارية مع البعثة الرياضية الجزائرية.