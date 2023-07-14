سفير الجزائر بالسنغال يدعم سيدات الخضر قبل مباراتهن الودية

حظيت سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل مباراتهن الودية أمام السنغال، بدعم السفير الجزائري بالعاصمة داكار.

وزار السفير الجزائري بالسنغال، خالد زهرت بوهلوان، امس الخميس، بعثة المنتخب الوطني للسيدات المتواجدة بالعاصمة داكار.

كما حرص السفير الجزائري، على إبداء دعمه الكبير، ومساندته للاعبات الخضر، قبل وديتهن أمام سيدات السنغال.

وفي ختام هذه الزيارة، أخذ السفير الجزائري خالد زهرت بوهلوان، صورة تذكارية مع وفد المنتخب الوطني للسيدات.