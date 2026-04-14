سفير الجزائر بالقاهرة يحفّز شباب بلوزداد قبل موقعة الزمالك الحاسمة

قام سفير الجزائر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، محمد سفيان براح، بزيارة تحفيزية إلى بعثة شباب بلوزداد.

وذلك قبل مواجهة الإياب المرتقبة في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نادي الزمالك المصري هذا الجمعة.

وخلال هذه الزيارة، التقى السفير بلاعبي الفريق وأعضاء الطاقم الفني، وشدد على أهمية تمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة، داعيًا إلى التحلي بالروح القتالية وتقديم أداء قوي يليق بطموحات النادي.

كما عبّر محمد سفيان براح، عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية، متمنيًا لهم التوفيق في تجاوز هذا الدور وبلوغ النهائي القاري.