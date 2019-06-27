سفير الجزائر بالقاهرة يستقبل مجموعة من أنصار الخضر

إستقبل سفير الجزائر بمصر نذير العرباوي، صبيحة اليوم الخميس، بمقر السفارة، مجموعة من أنصار الفريق الوطني لكرة القدم للإطمئنان عن ظروف إقامتهم في القاهرة.

وسخّرت السفارة الجزائرية بمصر، كل الإمكانيات لمساعدة أنصار المنتخب الجزائري، ومرافقتهم أثناء إقامتهم في مصر، والسهر على تسهيلها.

وأعرب السفير خلال هذا اللقاء، عن بالغ تقديره للصورة المشرّفة التي يعطيها دائما هؤولاء الأنصار خلال مؤازرتهم للفريق الوطني، مع التنويه عاليًا بالالتفاتة الحضارية الأخيرة للجمهور الجزائري وهو ينظف مدرجات الملعب، عقب انتهاء مباراة الجزائر مع كينيا، مُذكرًا بأن الإلتزام بقوانين البلد المضيف واجب أخلاقي ووطني.

هذا ووجّه السفير العرباوي، الشكر والتقدير للسلطات المصرية، على ماتوفره من أسباب لإنجاح هذا الاستحقاق الكروي الإفريقي الهام، متمنيا بطبيعة الحال ظَفر فريقنا الوطني بكأس الأمم الإفريقية.