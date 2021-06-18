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سفير الجزائر بالقاهرة يستقبل مُنتخب أقل من 20 سنة

الرياضة
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سفير الجزائر بالقاهرة يستقبل مُنتخب أقل من 20 سنة صورة من الإستقبال
بقلم حواز عبد النور

إستقبل اليوم الجمعة سفير الجزائر بالعاصمة المصرية القاهرة المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة الذي حل ببلاد الفراعنة للمُشاركة في منافسة كأس العرب للمُنتخبات لأقل من 20 سنة.

الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صورة لسفير الجزائر بالقاهرة رفقة وفد المنتخب الوطني وأرفقها بعبارة:”سفير الجزائر بالقاهرة يستقبل الفريق الوطني لكرة القدم U20 الذي سيشارك في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا بمصر (20 جوان-6 جويلية 2021)”.

وفد المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ترأسه عضو المُكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم واللاعب السابق للمنتخب الوطني “عبد الحكيم مدان”.

سفير

سفير


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