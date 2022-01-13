سفير الجزائر بالكاميرون “أطراف حاولت استغلال الاعتداء باستعمال الجزائر لضرب مصداقية الكاميرون”

أكّد سفير الجزائر لدى الكاميرون بومدين ماحي الذي عقد ندوة صحفية بدوالا الكاميرونية، أن بعض الأطراف تريد استغلال “الحادث المعزول”.

وكشف بومدين ماحي أن هناك بعض الأطراف تريد استغلال الحادثة “هناك أطراف حاولت استغلال حادثة الاعتداء باستعمال الجزائر لضرب مصداقية الكاميرون في تنظيم كأس افريقيا”.

كما أضاف “الكاميرون نجحت في رفع تحدي تنظيم الكان وهناك تحديات أخرى ستعمل على بلوغها”.

إلى جانب ذلك. قال بومدين ماحي “السلطات في الكاميرون كانت متعاونة. وشدّدت على فرض الحماية للوفد الجزائري”.