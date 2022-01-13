سفير الجزائر بالكاميرون “هذا ما قمنا به بعد الاعتداء على الوفد الصحفي”

كشف سفير الجزائر بالكاميرون بومدين ماحي عن تفاصيل الاعتداء على الوفد الصحفي. الذي تواجد في دولا، من طرف عصابة من الكاميرون.

وقال ماحي في الندوة الصحفية التي عقدها بالكاميرون اليوم “أول خطوة قمت بها هي الاتصال بالسلطات الكاميرونية للتكفل بالوفد الصحفي”. و”الكشف عن المتورطين في الحادثة”.

في حين وصف بومدين ماحي الحادثة بـ “الفعل المعزول”. كما أكد أن الحادثة لا تدلّ على ثقافة الكاميرونين والأمن في دوالا. وقال “قمنا بالتكفّل بالصحافين”. و طلبنا الحماية لكل جزائري متواجد في الكاميرون. اسماعيل امقران في صحة جيّدة هو وزملائه”.

كما أضاف عن أوامر وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج “عمارة طلب منا التكفّل بالوفد الصحفي. أؤكد “أنّه تلقى ضمانات من الكاميرونيين لحماية الوفد الجزائري”.

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وأكد سفير الجزائر بالكاميرون “بومدين ماحي” أن الكان تُجرى في أفضل الظروف وماحدث للإعلاميين الجزائريين يُعتبر فعل معزول.

وقال “ماحي” في تصريحات للنهار سهرة اليوم الإثنين:”السلطات الكاميرونية تفعل كل ما في وسعها لتأمين كل المناطق التي يتواجد فيها الإعلام الجزائري”.

“ماحدث في دوالا هو فعل معزول يحدث في كل مناطق العالم على غرار نيويورك وواشنطن”.

“التنظيم لحد الآن في المستوى ولا يُمكن قياس ذلك بما حدث البارحة للصحفيين الجزائريين”.

وقام سفير الجزائر بالكاميرون بزيارة تفقدية للصحفيين الجزائريين الذين تعرضوا للاعتداء أمس الأحد.

ووجّه رئيس الإتحاد الكاميروني، صامويل إيتو، اعتذارا رسميا للصحفيين الجزائريين، بعد حادث الاعتداء الذي تعرضوا له بمدينة دوالا الكاميرونية.

وصرح إيتو، حصريا للتلفزيون العمومي الجزائري: “أتقدم باعتذار رسمي للصحفيين الجزائريين، بعد الاعتداء الذي تعرض له ثلاثة منهم يوم أمس بمدينة دوالا”.

كما أضاف: “أقول لهؤلاء الصحفيين بأن مثل هذه الأحداث ممكن أن تحدث أحيانا، لكن أجدد ترحيبي بهم في الكاميرون”.

وتابع صامويل إيتو: “سأتحدث مع وزيرنا، وكل الجهات المسؤولة من أجل ضمان الراحة التامة، والأمان لإخواننا الجزائريين”.

الفاف تندّد بالإعتداء على الصحفيين الجزائريين بدوالا

أعرب شرف الدين عمارة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، “الفاف” عن تأسفه من الحادثة التي وقعت أمس بدوالا الكاميرونية. كما ندّد بالإعتداء على الصحفيين الجزائريين بالقرب من الفندق

وحسب بيان للفاف، فقد تعرض 3 صحفيين إلى اعتداء بالقرب من الفندق الذي يقيمون فيه. وهم “إسماعيل محمد أمقران” و “مهدي ضحاك” و”محمد عيساني”. كما أن الصحفيون الثلاثة متواجدون بدوالا الكاميرونية لتغطية فعاليات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وبالتحديد مباريات المنتخب الوطني.

وأوضح البيان، أن الصحفيين الثلاثة قد تعرضوا ليلة أمس الأحد إلى اعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون فيه. ما خلف إصابتهم بجروح طفيفة. إضافة إلى سلبهم بعض الأغراض الشخصية من بينها جواز سفر و3 هواتف.