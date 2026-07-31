سفير الجزائر بالكاميرون يستقبل الأسطورة صامويل إيتو

استقبل سفير الجزائر لدى الكاميرون، عبد الله بوكماش، أسطورة كرة القدم الإفريقية ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، خلال فعاليات اليوم الخاص بالجزائر، المنظم ضمن مشاركة الجزائر كضيف شرف في الطبعة التاسعة من المعرض الدولي الكاميروني للصناعة التقليدية.

وأوضحت السفارة الجزائرية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن زيارة إيتو جاءت في إطار الاحتفاء باليوم المخصص للجزائر، حيث حظي باستقبال رسمي من قبل السفير الجزائري، في أجواء تعكس متانة العلاقات الثنائية بين الجزائر والكاميرون.

وجاء في البيان: “تشرفنا باستقبال أيقونة كرة القدم الإفريقية والعالمية، السيد صامويل إيتو فيلس، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، خلال فعاليات اليوم الخاص بالجزائر، المنظم في إطار مشاركة بلادنا كضيف شرف في الطبعة التاسعة للمعرض الدولي الكاميروني للصناعة التقليدية”.

وتندرج هذه الزيارة ضمن الفعاليات الثقافية والدبلوماسية التي تشارك فيها الجزائر لإبراز تراثها وصناعاتها التقليدية، وتعزيز أواصر التعاون والتبادل الثقافي مع الكاميرون.