سفير الجزائر بالمجر ينقل تحيات الرئيس تبون إلى نظيرته المجرية

إلتقى سفير الجزائر بالمجر عبد الحفيظ علاهم اليوم الإثنين، مع رئيسة المجر، كتالين نوفاك.

وفي مستهل هذا اللقاء، نقل السفير تحيات رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، لنظيرته المجرية.

كما تطرق الطرفان لوضع العلاقات الثنائية، التي عرفت تطورا ملحوضا في الأعوام الأخيرة.

ومن جهتها، استعرضت الرئيسة المجرية خلال اللقاء الموقف المجري إزاء القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الأوكرانية، وكذا قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين والطاقة، مشددة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر، ومؤكدة على تطلعها لزيارة الجزائر على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال.

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