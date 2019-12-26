سفير الجزائر بالمغرب يرفع معنويات الكناري قبل مواجهة الرجاء

قام السفير الجزائري بالمغرب، علي تالورار، بزيارة مجاملة لوفد شبيبة القبائل، المتواجد بالمغرب، دعما لهم، قبل مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

واستغل السفير الجزائري بالمغرب، هذه الزيارة، للترحيب بالوفد القبائلي، كما حرص على الرفع من معنوياتهم قبل مباراتهم أمام الرجاء.

وأكد علي تالورار، دعمه الكامل لأشبال المدرب هيبرت فيلود، في هذه المواجهة، داعيا إياهم لتشريفهم للراية الوطنية.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، يواجه غدا الجمعة، بملعب “محمد السادس”، فريق الرجاء البيضاوي، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.