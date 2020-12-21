سفير الجزائر بالنيجر يزور وفد الشبيبة ويبدي دعمه للفريق

حظي وفد شبيبة القبائل، المتواجد بالنيجر، تحسبا لمواجهة الدرك المحلي، ضمن كأس الكاف، بزيارة سفير الجزائر بالنيجر، عبد الحميد بوكريف.

وكشف الحساب الرسمي للشبيبة، عن زيارة السفير الجزائري، لوفد الفريق، بمقر إقامتهم، للإطمئنان عليهم وتفقد ظروف إقامتهم.

والتقى عبد الحميد بوكريف، بمسؤولي الكناري، والطاقم الفني، بالإضافة للاعبي الفريق، حيث تفقد وأبدى دعمه لهم، قبل أن يحثهم على ضرورة تشريف الألوان الوطنية.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه غدا الثلاثاء، فريق درك النيجر، لحساب ذهاب الدور التصفوي الثاني من كأس الكاف.