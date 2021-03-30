سفير الجزائر بباريس: ملف وضعية الممتلكات العقارية للجزائر بفرنسا على طاولة الرئيس تبون

أفاد سفير الجزائر بباريس، بأنه قام مؤخرا بتسليم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملفا عن وضعية الممتلكات العقارية للجزائر بفرنسا.

وأوضح محمد عنتر داود، اليوم الثلاثاء، في حوار خص به يومية لكسبريسيون، أن مجموع الممتلكات يبلغ “46 ملكية”.

وأضاف دواد أنه سلم لرئيس الجمهورية “منذ بضعة أيام” ملفا حول وضعية كل الممتلكات العقارية للجزائر بفرنسا.

وأشار المتحدث، أن السفارة أطلقت عملية سمحت باسترجاع قصور وبنايات وأملاك كبرى أخرى.

وأكد سفير الجزائر، في ذات السياق، على ضرورة التكفل الناجع بالتراث الهام الذي يبلغ 46 ملكية.

تابعا “هناك عدة خيارات تستحق الدراسة، ويجب بيع بعض الممتلكات، أعني الممتلكات غير المستعملة وغير المربحة والمتدهورة”.

أما الخيار الثاني،فيتمثل -حسبه- في “ترميم وإعادة تهيئة وتجديد بعض البنايات للاستثمار عن طريق الإيجار وتحويلها للمنفعة أو المصلحة الوطنية”.

كما أشار إلى إمكانية أخرى تتمثل بـ”وضع بعض الممتلكات تحت تصرف جمعيات الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا التي تنشط لفائدة بلدنا”.