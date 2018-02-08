عبّر سفير الجزائر بالعاصمة المالية باماكو، شبيحي بوعلام، عن سعادته باستقبال وفد شباب بلوزداد الذي يستعد لمواجهة “أس أونز كرياتور” في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكاف.

وتحدث سفير الجزائر بمالي عن إستقبال الوفد الجزائري في تصريح لـ”النهار” قائلا:

“شرف لنا أن نستقبل فريق شباب بلوزداد، شاهدنا أن معنويات اللاعبين مرتفعة، ونتمنى لهم التوفيق في هذه المقابلة..أعتقد أن ظروف الإستقبال كانت لائقة، ونتمنى إقامة جيدة وطيبة للاعبي الشباب”.

وفيما يخص العلاقة التي تربط البلدين قال: “أتمنى أن توطّد هذه المباراة العلاقة الجيدة التي تربط بين الجزائر ومالي”.