سفير الجزائر ببروكسل يهنئ عمورة بالتتويج بكأس بلجيكا

استقبل سفير الجزائر ببروكسل محمد الأمين بن الشريف المهاجم الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة الجزائرية.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة على الفايسبوك، استقبال السفير للمتألق الجزائري و المتوج بكأس بلجيكا وحصوله على جائزة أحسن لاعب عربي وثاني أحسن إفريقيا بالدوري المحلي.

وهنأ السفير بن الشريف ابن مدينة جيجل، بالتتويج متمنيا له التألق في قادم المواعيد سواء مع نادي أو النادي الأوروبي الذي سيتنقل إليه و مع المنتخب الوطني.