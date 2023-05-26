سفير الجزائر بتنزانيا يقوم بزيارة تحفيزية لـ “سوسطارة”

قام سفير الجزائر بتنزانيا أحمد جلال بزيارة وفد فريق سوسطارة خلال التدريبات التي أجراها بملعب “جيما كان” بدار السلام.

كما ألقى السفير أحمد جلال كلمة تشجيعية لزملاء محيوص قبل الموعد الهام الذي سينشّطه الفريق الجزائري أمام يانغ أفريكانز.

وستلعب المباراة المنتظرة، ضمن ذهاب منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم التي يعوّل عليها كثيرا المدرب عبد الحق بن شيخة .

يذكر، أن الفريق اجرى أول حصة تدريبية بتنزانيا وسط أجواء وظروف مواتية لتقديم مباراة في القمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti