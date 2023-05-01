سفير الجزائر بتونس يزور وفد إتحاد العاصمة قبل عودته لأرض الوطن

قام سفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال، اليوم الإثنين، بزيارة مجاملة لفريق إتحاد العاصمة، بعد حسمه التأهل لنصف نهائي كأس الكاف.

وحسب بيان إدارة إتحاد العاصمة عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فإن زيارة السفير باعلال للفريق كانت قبل عودة الفريق لأرض.

بعد حلوله بالأراضي التونسية قادما من المغرب، بعد حسم التأهل للمربع الذهبي لكأس الكنفدرالية الإفريقية ضد الجيش الملكي.

وسيواجه ممثل الكرة الجزائرية الوحيد في المنافسات الإفريقية، إتحاد العاصمة، في نصف نهائي كأس الكاف، أسيك ميموزا الإيفواري.

وسيلعب لقاء الذهاب بالكوت ديفوار بتاريخ 10ماي، والعودة بالجزائر بتاريخ 17 ماي.