سفير الجزائر بفرنسا: برمجة 5 رحلات يوميا بين الجزائر وفرنسا عبر هذه المطارات

كشف سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود اليوم عن برمجة 5 رحلات يوميًا بين الجزائر وفرنسا بداية من 1 جوان.

وجاء هذا القرار بعد قرار الفتح الجزئي للمجال الجوي الفاتح جوان من قبل رئيس الجمهورية في أخر إجتماع مجلس الوزراء

في تصريح خص به التلفزيون العمومي قال السفير إن عدد الرحلات الجوية المبرمجة بين الجزائر وفرنسا ستكون بمعدل 5 رحلات يوميًا

وأضاف محمد عنتر داود أن 5 رحلات المبرمجة يوميًا ستكون كمرحلة أولى وأيضا انطلاقًا من 3 مطارات فرنسية

كما كشف السفير على هامش لقاءٍ جمعه مع ممثلي أفراد الجالية الوطنية بفرنسا ان المطارات المبرمجة للرحلات الجوية هي:

مطار باريس، مرسيليا وليون بإتجاه المطارات الجزائرية الثلاث وهي: الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة.

وفي ذات السياق أشار السفير إلى انه “سيتم دراسة إمكانية إضافة رحلتين جويتين من تولوز وليل باتجاه مطاري عنابة وتلمسان كمرحلة ثانية.

وواصل السفير أن إمكانية فتح المزيد من الرحلات يعود للوضعية الصحية لجائحة كورونا ومدى استقرارها.