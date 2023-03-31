سفير الجزائر بفرنسا يتحادث بباريس مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية

تحادث سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي بباريس مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت. التي تطرق معها إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة.

وحسب ما أوردته سفارة الجزائر بفرنسا أمس الخميس، فإن اللقاء شكّل فرصة لإستعراض الإستحقاقات الثنائية القادمة. في إطار الأجندة السياسية التي إتفقت عليها السلطات العليا الجزائرية والفرنسية.

للإشارة فإن سعيد موسى قد إستدعي إلى الجزائر شهر فيفري الفارط عقب عملية إجلاء المصالح القنصلية الفرنسية بتونس لرعية مزدوجة الجنسية “جزائرية-فرنسية”.

وفي حوار لقناة الجزيرة القطرية في 22 مارس الجاري، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في رده عن سؤال بخصوص إحتمال عودة سفير الجزائر إلى باريس لمزاولة مهامه قريبا. أن هذا الأمر غير مستبعد. على اعتبار أن هناك جالية جزائرية كبيرة في فرنسا وينبغي القيام بالأعمال القنصلية للتكفل بانشغالاتها.