سفير الجزائر بفرنسا يترأس إجتماعا للتكفل الأحسن بالجالية

ترأس سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، أمس الإثنين بمقر السفارة إجتماعا تنسيقيا ضم جميع القناصل العامين وقناصل الجزائر بفرنسا.

ويندرج هذا الإجتماع الذي يعقد بداية كل سنة والذي بات تقليدا، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الذي يولي منذ انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 2019. إهتماما كبيرا للتكفل بالانشغالات التي تخص جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج.

كما سمح هذا الإجتماع باستعراض التطورات المحققة في إطار المساعي الرامية لتحسين الخدمات القنصلية. وغيرها من الخدمات تجاه هذه الفئة من المواطنين الجزائريين. كما سمح الاجتماع بتحديد التحديات المطروحة في هذا المجال وكذا الاستجابات المناسبة لضمان تكفل أحسن بتطلعات مواطنينا بفرنسا.

في هذا الخصوص، تم إيلاء أهمية بالغة لمرافقة مواطنينا بغية السماح لهم بالمساهمة كليا في بناء الجزائر الجديدة.

وبهذه المناسبة، تم إحياء اليوم الوطني للشهيد حيث تم الترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين تظل تضحياتهم تلهم كل واحد وهو يؤدي مهمته.