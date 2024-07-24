سفير الجزائر بفرنسا يزور الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس

قام سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسى، اليوم الأربعاء، بزيارة بعثة الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسجل السفير الجزائري، تواجده بمقر إقامة البعثة الجزائرية في باريس، أين التقى بالرياضيين الجزائريين المتواجدين هناك.

كما تحدث السفير مع الرياضيين، ومختلف الأطقم الفنية، حول ظروف الإقامة، ومدى جاهزيتهم لهذا الحدث الهام.

واختتم السفير الجزائري بفرنسا، سعيد موسى، هذه الزيارة، بأخذ صورة تذكارية مع الرياضيين الجزائريين.