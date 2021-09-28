سفير الجزائر بفرنسا يطمئن على صحة الفنان القدير “صالح أوقروت”

قام سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، اليوم الثلاثاء، بالاطمئنان على صحة الفنان الفكاهي القدير صالح أوقروت.

وقد تنقل السفير إلى المصلحة الجديدة التي يتواجد بها الفنان “صويلح” ليطمئن على حالته الصحية.

وجاءت زيارة السفير داود للفنان “صويلح” بعد تحسن حالته الصحية.

وكان الوزير السابق حمراوي حبيب شوقي، قد كتب منشورا عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، طمأن من خلاله محبي الفنان “أوقروت” بتحسن حالته الصحية ومغادرته مستشفى “غوستاف روسي” في باريس الذي خضع فيه للعلاج قرابة الـ 4 أشهر، إلى مستشفى آخر لمواصلة العلاج.

وتجدر الإشارة، إلى أن الممثل القدير أوقروت يتواجد بفرنسا للعلاج بعد إصابته بـ 3 أورام سرطانية، حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.