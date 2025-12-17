سفير الجزائر بقطر يُكرّم بن شيخ

حظي اللاعب الدولي السابق، علي بن شيخ، أمس الثلاثاء، بتكريم خاص من طرف سفير الجزائر، بدولة قطر صالح عطية.

وقام السفير الجزائري بتكريم بن شيخ، الذي يشغل حاليا منصب محلل رياضي. بقنوات “الكأس” القطرية، خلال فترة بطولة كأس العرب، المقرر اختتمامها غدا الخميس الـ 18 ديسمبر الجاري.

كما كرم سفير الجزائر بقطر، الإعلامي الزميل بقناة “الهداف” رضوان بوحنيكة، بحضور عميروش ركّح، وزير مستشار بالسفارة.

وقد أثنى السفير، على الانطباع الرائع الذي صنعه الشيخ خلال تحليله مباريات البطولة العربية. خصوصا ما تعلق منه بإبراز بعض ما تزخر به بلادنا من موروث ثقافي كبير وعادات وتقاليد راسخة .

معتبرا أن هذا التكريم هو تكريم لكل الصحفيين والإعلاميين الجزائرين المتواجدين بقطر، الذين غطوا هذا الحدث الرياضي الهام بكل احترافية وامتياز.