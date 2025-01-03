سفير الجزائر بكوت ديفوار يدعم لاعبي الاتحاد قبل مواجهة آسيك ميموزا

قام سفير الجزائر بكوت ديفوار، ادريس بوعسيلة، اليوم الجمعة، بزيارة مجاملة لبعثة فريق اتحاد العاصمة، قبل مباراتهم أمام نادي أسيك ميموزا.

وأكد السفير بوعسيلة، خلال هذه الزيارة، لمقر اقامة اتحاد العاصمة بكوت ديفوار، على دعمه الكامل للفريق قبل مباراتهم امام أسيك ميموزا.

كما حرض الشفير الجزائري، على الاطئنان، على ظروف اقائمة بعثة النادي العاصمي، مبدبا تقديره لجهود الفريق من أجل تمثيل الجزائر بأفضل صورة.

وفي ختام هذه الزيارة، أهدت إدارة اتحاد العاصمة، قميص الفريق للسفير ادريس بوعسيلة، تعبيرا عن امتنانهم لزيارته التشجيعية.