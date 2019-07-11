سفير الجزائر بمصر: “أنصار الخضر يقدمون صورة مشرفة وسنسهر على راحتهم”

رحب السفير الجزائري بمصر، نذير العرباوي، بأنصار المنتخب الجزائري في مصر، مؤكدا الصورة المشرفة التي يقدمونها عن الجزائر.

وصرح السفير نذير العرباوي، لمبعوث “النهار”: “من واجبنا التواجد هنا مع طاقم السفارة، للترحيب بأنصار المنتخب الوطني، وللسهر على راحتهم، وتسهيل فترة تواجدهم هنا بمصر”.

وأضاف: “سنعمل على ضمان تنقلهم إلى مدينة السويس في ظروف جيدة، لمناصرة المنتخب الوطني في مباراته المقبلة”.

وتابع السفير الجزائري: “أنا سعيد جدا، برؤية أنصار منتخبنا الجزائري، وهم ككل مرة يقدمون صورة مشرفة عن الجزائر وشعبها”.

وختم السفير نذير العرباوي، في الأخير: “أتقدم بخالص الشكر لوزارة الشباب والرياضة، وكل من ساهم في هذه المبادرة الطيبة”.