سفير الجزائر بمصر يزور قندوسي بعد إصابته الخطيرة

قام سفير الجزائر لدى جمهورية مصر ومندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية، محمد سفيان براّح، اليوم الأحد، بزيارة الدولي الجزائري أحمد قندوسي، متوسط ميدان سيراميكا كليوباترا المصري.

وجاءت الزيارة، عقب إصابة أحمد قندوسي في الساق، خلال مباراة فريقه أمام نادي فاركو، يوم أمس، التي جرت ضمن الجولة الـ 2 من الدوري المصري.

وأبدى برّاح، سعادته بالإطمئنان على حالة متوسط ميدان الخضر، خلال منشور له، عبر الصفحة الرسمية للسفارة، اليوم الأحد، كما أكد “نجاح العملية” حسبما أفادهبه الطاقط الطبي و ممثولي النادي. وأوضح برّاح أن قندوسي سيعود إلى الملاعب بعد إتمام مرحلة التأهيل قريبا.

كما توجه سفير الجزائر بمصر، بشكره الجزيل إلى رئيس النادي محمد أبو العينين على متابعته الشخصية لحالة قندوسي، وحرصه الكبير على توفيير كافل السبل الرياضة الطبية له.

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