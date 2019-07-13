سفير الجزائر بمصر يستقبل الأنصار ويقوم بخطوة إيجابية معهم

قام السفير الجزائري في مصر، نذير العرباوي في الساعات القليلة الماضية من نهار اليوم السبت، بإستقبال جماهير المنتخب الوطني بالقاهرة.

وأوضح ممثل الدبلوماسية الجزائرية في أرض الكنانة، بأن الجميع سيعمل على توفير كل شيء لمُشجعي مُحاربي الصحراء، قبل مُباراة نيجيريا.

وفي خطوة تُحسب للسفارة، أعلن “العرباوي” منح التذاكر بصفة مجانية لجميع الجزائريين الراغبين في التواجد بملعب “القاهرة الدولي”، سهرة الأحد.

وفي الأخير، أكد للمُشجعين بأن السفارة الجزائرية ستعمل على تنظيم عملية عودتهم لأرض الوطن بعد نهاية اللقاء، بأفضل طريقة ممكنة.