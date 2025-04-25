سفير الجزائر بمصر يشارك في افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز 2025

سجّل سفير الجزائر بمصر، محمد سفيان براح، اليوم الجمعة، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني 2025، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونشر السفير براح، عبر حسابه الرسمي على “فايس بوك”، صور من مشاركته في حفل افتتاح هذه البطولة، رفقة بعقة الرياضيين الجزائريين، على رأسهم البطلة كيليا نمور.

وأبدى السفير الجزائري، سعادته بلقاء البعثة الجزائرية، المكونة من خمسة جمبازيين، بالإضافة للطاقم الفني الوطني.

يذكر أن الجزائر تشارك في بطولة كأس العالم للجمبار 2025، المقررة في الفترة ما بين 25 إلى 28 أفريل الجاري، إلى جانب 80 رياضي آخر، يمثلون 20 دولة