سفير الجزائر في أبو ظبي يتلقى وسام الاستقلال من الرئيس الإماراتي

منح رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سفير الجزائر في أبو ظبي، صالح عطية، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

وجاء التكريم الذي حظي به السفير الجزائري في الإمارات، تقديراً لجهوده التي بذلها خلال فترة مهامه، بشكل أسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

وتسلم السفير صالح عطية الوسام من وزير الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش، خلال استقباله بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وأثنى وزير الخارجية الإماراتي على جهود السفير الجزائري صالح عطية خلال فترة عمله، وثمّن العلاقات الثنائية التي تجمع بين الإمارات والجزائر.

وفي الأخير، أعرب الوزير الإماراتي عن أمانيه للسفير الجزائري الذي انتهت مهامه بأبو ظبي، بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.