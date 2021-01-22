سفير الجزائر في الدوحة يتباحث مع أفراد الجالية لإشراكهم في الإستثمار بقطاع المؤسسات المصغرة

أشرف سفير الجزائر بالدوحة مصطفى بوطورة على لقاء مع أفراد الجالية بشأن الإستثمار في قطاع المؤسسات المصغرة في الجزائر.

وجاء في بيان لسفارة الجزائر بالدوحة، أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الجديدة ضمن برنامج الرئيس عبد المجيد تبون.

وكذا سعي الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة خلق آليات ميسرة تعزز إشراك الجالية الجزائرية في الخارج لإنشاء مؤسسات مصغرة.

كما تبادل السفير العديد من الأفكار والأراء حول سبل تعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في الخارج لتعزيز التنمية المستدامة في الجزائر.

وقد عكس اللقاء الرغبة الملحة والإستعداد الكبير لدى المشاركين في تقديم العديد من المشاريع وإنشاء مؤسسات مصغرة في الجزائر.

كما حث السفير على أهمية تسهيل الإجراءات اللازمة لا سيما الإدارية منها لإنجاح المشاريع المقترحة.