سفير الجزائر في اليابان يستقبل البطل اسكندر عثماني

خص محمد الأمين بن شريف، سفير الجزائر في اليابان، بطل البارالمبي، اسكندر جميل عثماني بإستقبال مميز داخل السفارة الجزائرية بطوكيو، تكريما له ولبقية زملائه على إنجازاتهم الرائعة خلال ألعاب طوكيو الأخيرة.

وأشاد سعادة السفير، بصاحب ذهبية 400 متر وفضية الـ100 متر، والذي رفع الراية الجزائرية عاليا، وهو الذي كان قد تابع ساباقاته في طوكيو مُباشرة من أمام المضمار.

ويُرتقب أن يصل الرياضييون الجزائريون من ذوي الهمم، لأرض الوطن، يوم غد الثلاثاء، وأن يتحصلوا على إستقبال كبير كبر الإنجاز الذي قاموا به في ألعاب ذوي الإحتياجات الخاصة.