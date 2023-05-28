سفير الجزائر في تنزانيا يودّع وفد “سوسطارة” بذكريات رائعة

قام سفير الجزائر في تنزانيا أحمد جلال بمرافقة وفد إتحاد العاصمة إلى المطار الدولي لتنزانيا بـ “دار السلام”.

والتقط سفير الجزائر في تنزانيا صورا تذكارية مع بعثة اتحاد العاصمة أثناء مغادرة الوفد الجزائري من تنزانيا صوب الجزائر.

وكان أحمد جلال قد استقبل اللاعبين في اول يوم لهم بالأراضي التنزانية، أين وضعهم في كامل الظروف الجيّدة، وهي التي كانت لها دورا كبيرا في العودة بنتيجة ايجابية.

وينتظر، آن يحلّ المدرب عبد بن شيخة ولاعبيه بالجزائر، وبالضبط بمطار هواري بومدين أين سينتظرهم أنصار البهجة بشغف.

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