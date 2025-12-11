سفير الجزائر في قطر يرفع معنويات “الخضر” قبل ربع النهائي

قام سعادة السفير صالح عطية، سفير الجزائر بدولة قطر، صباح اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى مقر إقامة المنتخب الوطني، خلال آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة المنتخب الإماراتي في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب فيفا-قطر 2025.

وحسب بيانٍ للسفارة الجزائرية بقطر، فقد جاءت هذه الزيارة في إطار الدعم المعنوي المتواصل الذي تقدّمه الدبلوماسية الجزائرية لـ”الخُضر”، وتأكيدًا لوقوف الدولة بكل مؤسساتها خلف المنتخب في هذا الاستحقاق المهم.

وقد تبادل السفير أطراف الحديث مع الناخب الوطني، مجيد بوقرة، مؤكدًا أن الجزائر، قيادة وشعبًا، تقف قلبًا وقالبًا خلف المنتخب. وتترقب أداءً يليق بالراية الوطنية وطموحات الجماهير.

من جهته، عبّر بوقرة عن امتنانه الكبير لهذه الالتفاتة، معتبرًا أنها تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين، ودافعًا إضافيًا لبذل المزيد من الجهد داخل المستطيل الأخضر.

وأكد المدرب أن عناصره سيدخلون اللقاء بعزيمة قوية وإيمان كبير بقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية تسعد ملايين الجزائريين، متمنيًا أن يوفَّق المنتخب في هذه المحطة الحاسمة ويواصل مشواره بثبات.