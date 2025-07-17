سفير الجزائر في موريتانيا يقدم العزاء في وفاة الشيخة مريم بنت الشيخ إبراهيم نياس

قام سعادة أمين صيد، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى موريتانيا، مساء اليوم، بزيارة تعزية إلى منزل الشيخ عبد الله الهادي مولود فال، زوج الفقيدة الشيخة مريم بنت الشيخ إبراهيم نياس، لتقديم واجب العزاء في رحيلها.

وقد استُقبل سعادة السفير من طرف إخوة الفقيدة وأفراد من أسرة الشيخ عبد الله، يتقدمهم الخليفة الشيخ أحمد التجاني مولود فال.

وخلال اللقاء، عبّر الحاضرون عن عميق امتنانهم وتقديرهم لفخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ما أبداه من رعاية إنسانية تجاه الفقيدة، حيث أشرف شخصيًا على علاجها في الجزائر طيلة نحو عامين، بالإضافة إلى دعمه لعلاج بنات أخريات للشيخ إبراهيم نياس.

وطلب المشايخ الحاضرون من سعادة السفير نقل شكرهم الصادق، وشكر الخليفة العام للطريقة التجانية، الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس، إلى فخامة الرئيس تبون، على هذه العناية الكريمة التي تنمّ عن أصالة العلاقات الأخوية بين الشعبين الموريتاني والجزائري.

وقد شهد اللقاء تبادلًا موسعًا حول عمق العلاقات التاريخية والروحية التي تجمع بين موريتانيا والجزائر، البلد الذي وُلد فيه ونشأ فيه، خاتم الاولياء احمد بن محمد التجاني رضي الله عنه.