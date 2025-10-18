سفير الجزائر لدى السنغال يزور تشكيلة “السياربي”

حظيت تشكيلة شباب بلوزداد، مساء أمس الجمعة، بزيارة خاصة، من طرف سفير الجزائر لدى السنغال، رضا نبايس.

ويتواجد الشباب منذ الخميس، بمدينة “تييس” السنغالية، تحسبا لملاقاة نادي حافيا كوناكري الغيني، غدا الأحد، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونشرت إدارة “السياربي” في حسابها الرسمي على “فيسبوك” فيديو. للزيارة التحفيزية التي قام بها السفير رضا نبايس، إلى الحصة التدريبية التي أجراها الفريق بملعب “داكار”.

مشيرة إلى سفير الجزائر لدى السنغال، وعلى هامش هذه الزيارة، عقد اجتماعا وديا مع الطاقم الفني واللاعبين. أين عبّر عن فخره بتواجد ممثل الكرة الجزائرية في هذا الموعد القاري. مؤكدًا دعم السفارة الكامل للفريق ومتمنيًا له التوفيق في مهمته الإفريقية.