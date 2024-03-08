سفير الجزائر لدى بريطانيا وحرمه يدخلان القصر الملكي بالزي التقليدي الجزائري

قام سفير الجزائر الجديد لدى المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، نور الدين يزيد. بدخول ملحوظ إلى قصر باكنغهام.

وقد وافقت الحكومة البريطانية على تعيين نور الدين يزيد سفيرا فوق العادة. ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في أوت 2023.

وبالفعل، قدم نور الدين يزيد، أوراق اعتماده إلى تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. واعتمده سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية لدى المملكة المتحدة.

وتمت مراسم تسليم هذه الرسالة يوم الأربعاء الماضي في قصر باكنغهام في لندن.

وخلال هذا الحفل ارتدى السفير الجزائري الزي الجزائري التقليدي. وبالفعل ارتدى في هذه المناسبة البرنوس الجزائري الأصيل والأنيق.

أما زوجته فارتدت كاراكو أزرق أنيق مطرز بخيوط فضية.

ولإضفاء لمسة جمالية على هذا الزي، اختارت أيضًا محرمة ليفتول الفضية الرائعة. وهذا على وجه الخصوص هو الوشاح الذي يتم ارتداؤه عادة مع الملابس التقليدية في الجزائر العاصمة.

ويعد ارتداء الملابس الجزائرية التقليدية جزءا غير مباشر من مبادرة لتعزيز التراث الثقافي الجزائري.